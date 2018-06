Oroscopo Gemelli del 8 giugno 2018

Oroscopo del 8 giugno 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

lasciatevi sorprendere…

Un invito all’ultimo minuto, un incontro inaspettato, un divieto di cui ve ne infischiate: lasciatevi sorprendere da voi stessi e dalla vita. In vista, ci sono bei momenti. E cosa c’è di più bello per un Gemelli, che rimanere sorpresi? Con la Luna in Ariete, oggi siete pronti a seguire la voce del cuore e non quella della ragione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com