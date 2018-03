Oroscopo Gemelli del 8 marzo 2018

Oroscopo del 8 marzo 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

evitate di…

La congiunzione Luna-Marte si oppone al vostro Sole, si compie nel settore che per voi simboleggia gli altri, partner compreso. Siete pregati di essere il più possibile concilianti. Se, invece, decidete di puntare i piedi, ribattere, andrete dritti verso il conflitto. Possibile che sia già accaduto e, in questo caso, non aggiungete altra pressione, siate prudenti, anche se l’orgoglio dovesse soffrirne.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]