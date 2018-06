Oroscopo Gemelli del 9 giugno 2018

Oroscopo del 9 giugno 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

amore ed eros…

La Luna in Ariete è piazzata nel vostro settore della vita sociale: oggi vi sentite leggeri, rilassati e pronti a godere di un po’ di divertimento. Ma non solo, è accentuato il sentimento d’amore e, insieme, il desiderio erotico… Visto che fascino e qualità sono al top se siete soli avete semaforo verde per partire alla conquista di un cuore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com