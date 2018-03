Oroscopo Gemelli del 9 marzo 2018

Oroscopo del 9 marzo 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

in mente avete ben altre idee…

La Luna è congiunta a Saturno in Capricorno e l’atmosfera non sarà particolarmente divertente anzi, un po’ pesantuccia e riguarda in particolare il lavoro. Vi annoia? Ne avete piene le scatole? Forse in mente avete ben altre in idee e vi piacerebbe concretizzarle ma chiedetevi se siano realizzabili o invece solo utopiche, soprattutto dal punto di vista finanziario.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]