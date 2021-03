Oroscopo Gemelli domani 10 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dei Gemelli

Oroscopo di domani 10 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): evitate di concedere fiducia



Oroscopo Gemelli domani 10 marzo: umore

La congiunzione Luna-Giove in Acquario stimola il vostro desiderio di libertà, potrebbe essere inoltre che speriate in qualcosa sul punto di concretizzarsi. Tuttavia, considerata la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci evitate di concedere troppa fiducia alle persone poiché alcune promesse potrebbero non essere mantenute, quanto meno nell’immediato.

Se inoltre qualcuno sta cercando di manipolarvi per coinvolgervi in un progetto, avete due modi per affrontare la questione. Ignorare la persona finché non recepisce il messaggio, oppure essere sinceri e dire apertamente che non siete interessati. Il che fermerà ogni ulteriore tentativo.

Oroscopo Gemelli di domani 10 marzo: amore

In coppia: un po’ lunatici, il che potrebbe scoraggiare la vostra metà. Per fortuna Nettuno vi renderà più positivi.

Soli: potreste lamentarvi della solitudine, avere la sensazione di arrivare a niente. Riprendetevi! Presto tornerà l’atteggiamento ottimista di sempre.