Oroscopo Gemelli domani 12 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dei Gemelli

Oroscopo di domani 12 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): rapporti più forti con colleghi e boss



Oroscopo Gemelli domani 12 marzo: umore

Luna e Venere in Pesci sostano nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: attraverso dei contatti nella vita sociale nel lavoro potrebbero aprirsi nuove porte. Oppure semplicemente avere rapporti più forti con i colleghi o il boss. Ci sarà chi crederà in voi a ciò vi motiverà a fare del vostro meglio.

In ogni caso, la congiunzione Luna-Venere-Nettuno al vostro segno consiglia di esercitare il vostro senso critico e non accettare nulla che rappresenti un attentato alla vostra integrità. Inoltre, non permettete a nessuno di manipolarvi: mostrate all’altro un atteggiamento indifferente.

Oroscopo Gemelli di domani 12 marzo: amore

In coppia: non siete di buonumore e rischiate di trasmettere il nervosismo al partner. Andate a fare una corsetta.

Soli: mettete da parte la malinconia e approfittate di ciò che vi offre la vita! Lasciate che a decidere sia il destino, potreste rimanere sorpresi.