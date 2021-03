Oroscopo Gemelli domani 14 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dei Gemelli

Oroscopo di domani 14 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): rischiate di stressare chi vi circonda



Oroscopo Gemelli domani 14 marzo: umore

Il buon aspetto Luna in Ariete con Marte nel vostro segno vi rende impazienti, vi spinge a socializzare, a vivere nuove avventure. Siete pieni di energie, d’accordo, ma occhio a stressare chi vi circonda. Solitamente trasmettete il vostro stato d’animo positivo ma oggi potreste contagiare gli altri con il vostro nervosismo.

Se, infine, dovesse arrivare un’offerta o un proposta per uscire da parte di un amico, tenete presente che potrebbe non essere eccezionale come sembra. Anche se apparentemente è piena di promesse, potrebbe farvi ritrovare coinvolti in un impegno che vi farà sentire insoddisfatti.

Oroscopo Gemelli di domani 14 marzo: amore

In coppia: all’orizzonte non ci sono nuvole, i pianeti vi fanno realizzare l’importanza dell’amore che provate per il partner.

Soli: la congiunzione Venere-Nettuno è propizia all’amore ma anche alle illusioni! Non lasciatevi incantare.