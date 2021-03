Oroscopo Gemelli domani 4 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dei Gemelli

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani 4 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): Marte vi rende ultra dinamici



Oroscopo Gemelli domani 4 marzo: umore

Fino al 23 aprile, Marte sosterà nel vostro segno, sarete ultra dinamici, pieni di risorse. Il pianeta rosso è in buon aspetto con Saturno e sul vostro cammino non dovrebbero esserci ostacoli né spiacevoli sorprese. Cercate tuttavia, nel corso del transito, nella frenesia di voler concludere i progetti, di dominare l’impazienza, la fretta, di non essere aggressivi.

E’ pur vero che saprete dominarvi ma potreste avere una piccolo dissapore con un amico o esserci un’atmosfera di rivalità, di competizione che dispiacerà all’altro perché già dall’inizio partirete vincenti. Più in generale, per quanto riguarda le amicizie, sarà un ottimo periodo per stringere nuove relazioni.

Oroscopo Gemelli di domani 4 marzo: amore

In coppia: potreste mettere l’accento sui difetti del partner. Guardate invece le qualità e la situazione migliorerà.

Soli: se dovesse esserci un incontro, evitate di parlare dell’ex. Se chi vi corteggia, penserà di somigliare, scapperà…