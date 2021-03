Oroscopo Gemelli domani 5 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dei Gemelli

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani 5 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): gestire gli alti e bassi d’umore



Oroscopo Gemelli domani 5 marzo: umore

La dissonanza Luna-Marte sollecita emozioni forti e una persona potrebbe mettervi di malumore, se non addirittura scatenare rabbia. Marte è nel vostro segno e vi spinge a partire in quarta quando invece dovreste canalizzare le energie e gestire gli alti e bassi d’umore. Evitate inoltre di fare promesse. Oggi sarete tentati e rischiate di andare troppo lontano.

Soprattutto se volete fare bella figura, far colpo su una persona, meglio sottovalutare anziché sopravvalutare il tempo che avete a disposizione, Un atteggiamento cauto vi permetterà di dare più di quanto avete promesso e avrà un esito molto positivo.

Oroscopo Gemelli di domani 5 marzo: amore

In coppia: come detto l’umore non è al top e la relazione potrebbe risentirne. Calma, evitate di scatenare inutili tensioni.

Soli: per oggi, rimandate eventuali incontri. Capricciosi, un po’ egoisti, rischiate di mandare tutto all’aria.