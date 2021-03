Oroscopo Gemelli domani 9 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dei Gemelli

Oroscopo di domani 9 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): i pianeti vi invitano a riflettere



Oroscopo Gemelli domani 9 marzo: umore

La Luna in Acquario è congiunta a Saturno ed è un invito a riflettere, a non lanciarvi a testa bassa nelle situazioni. In seguito sarete contenti di essere stati ragionevoli. Potrebbe essere il momento di esaminare un’opportunità per capire se è così vantaggiosa come sembra.

Se si tratta di impegnarvi a manetta per ottenere il risultato che desiderate ma nel tempo, avrete la pazienza che occorre? Potrebbe anche esserci un’opzione che offre lo stesso risultato nel giro di poco ma non dovete credere, nemmeno per un attimo, che possa funzionare.

Oroscopo Gemelli di domani 9 marzo: amore

In coppia: energie al top, avete intenzione di far evolvere la relazione attraverso idee nuove. Procedete passo dopo passo.

Soli: negli affari di cuore, il vostro programma della giornata è flirtare senza impegno e senza limiti.