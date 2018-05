Oroscopo Gemellidel 29 maggio 2018

Oroscopo del 29 maggio 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

il progresso…

Il plenilunio odierno segnala inviti, proposte da fare o ricevere, punta infatti i riflettori sulle relazioni. E le conversazioni sono altresì al centro della scena, dovrebbero essere molto soddisfacenti. Per cui, avete le carte in regola per progredire rispetto a progetti, ad aspettative. Marte in Acquario, oltretutto, vi sosterrà per parecchio tempo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com