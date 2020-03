Oroscopo Leone 1 aprile 2020. Caterina Galloni: di fronte a una prova

Oroscopo del 1 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): di fronte a una prova.

La congiunzione Marte-Saturno sta per terminare ma ancora oggi faticherete a trovare un terreno d’intesa con un familiare. Se il problema è recente, la situazione non si sistemarà velocemente…

La vita spesso ci mette di fronte a una prova e siamo costretti a fare una pausa: prendete il tempo per riflettere sui vostri atteggiamenti con gli altri. Amore: in coppia, circola qualche tensione: fate entrambi uno sforzo per appianare la situazione. Soli: basta con i ricordi, anche se non volete vivere una storia apritevi al mondo circostante.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com