Oroscopo del 1 febbraio 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): presi dal lavoro.



Ce l’avrete un po’ con voi perché non dedicate abbastanza tempo alle persone care e vi sembrerà che la cosa più giusta da fare sia dar prova di fermezza, soprattutto con i figli. Ma pensate che preoccuparvene solo nel fine settimana sia veramente efficace? E’ vero che siete molto presi del lavoro – in alcuni casi anche preoccupati – ma ciò non dovrebbe impedire di controllare ciò che accade in casa. Amore: in coppia, per ritrovare slancio, nuove motivazioni, cercate di introdurre qualche piccola novità. A volte basta poco. Soli: cotta improvvisa per una persona che potrebbe vivere in un’altra città e la distanza potrebbe rappresentare un freno all’inizio di una relazione.

L’oroscopo 2020 del LEONE: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.