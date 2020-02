Oroscopo Leone 1 marzo 2020. Caterina Galloni: rilassare la mente

Oroscopo del 1 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): rilassare la mente.

E’ una domenica in cui da una parte vorreste impegnarvi per realizzare un progetto mentre dall’altra il pensiero va al divertimento, al relax: trovare un equilibrio potrebbe essere un problema ma dovrete trovarlo.

Allora: concedetevi un po’ di tempo libero per un hobby o qualcosa che vi piace poiché quando la mente è rilassata nascono idee brillanti, la creatività è accentuata. Amore: in coppia, la situazione non è serena, circolano dei dubbi che incidono sulle emozioni. Soli: in agguato c’è un colpo di fulmine in piena regola.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com