Oroscopo Leone 10 aprile 2020. Caterina Galloni: rompere alcuni schemi

Oroscopo del 10 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): rompere alcuni schemi.

Potreste essere sul punto di scoprire in che modo le vostre riflessioni potrebbero avere un impatto sul futuro, in particolare se siete ansiosi riguardo a un’ambizione o al lavoro. Da una parte vorreste rompere alcuni schemi e optare per delle idee che discostano dal vostro solito stile.

Ma da un punto di vista pratico potrebbe essere più difficile di quanto pensiate e forse, perché il vostro atteggiamento mentale necessita di un ulteriore cambiamento. Su un altro piano: grazie a un/a amico/a trascorrerete un fine settimana più rilassato, nonostante siate a distanza l’uno dall’altro, tra voi filerà tutto a meraviglia.

Amore: in coppia, insieme al partner vi sentite invincibili ma oggi dovrete chiarire qualche questione spinosa. Soli: non vi sentite al top, avreste bisogno di evadere. Qualche connessione online potrebbe essere una soluzione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com