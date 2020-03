Oroscopo Leone 10 marzo 2020. Caterina Galloni: un’offerta inattesa

Oroscopo del 10 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): un’offerta inattesa.

Potrebbero farvi un’offerta inaspettata ma siete pronti a farvi carico del lavoro extra? Prima di prendere un impegno vincolante, pensateci attentamente. Esaminate la vostra attuale situazione e il vantaggio che potreste trarre da nuovi accordi.

Aspettando, infatti, potrebbe arrivare qualcosa di meglio. In ogni caso, se doveste accettare, mettete per scritto e in chiaro, l’aspetto della retribuzione. Amore: in coppia, la relazione si rafforza con grande felicità del partner. Soli: i pianeti vi suggeriscono di uscire, moltiplicare gli incontri e voi siete aperti e determinati a vivere nuove esperienze.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com