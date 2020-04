Oroscopo Leone 11 aprile 2020. Caterina Galloni: atmosfera più leggera

Oroscopo del 11 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): atmosfera più leggera.

L’arrivo di Mercurio in Leone – fino al 27 aprile – rende l’atmosfera più leggera, la vostra mente più attiva, e sarete molto convicenti, farete in modo che gli altri accettino le vostre idee, le opinioni che attuerete una volta terminato l’isolamento.

Non solo: il lavoro e la risoluzione dei problemi sono molto favoriti e l’impegno per ottenere dei miglioramenti farà arrivare ottimi risultati. Amore: in coppia, la buona notizia è che oggi capirete al volo le esigenze del partner! Soli: meno diffidenti, oggi vi accorgerete che i contatti fioriscono armoniosamente!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com