Oroscopo Leone 11 marzo 2020. Caterina Galloni: grande ottimismo

Oroscopo del 11 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): grande ottimismo.

Il Sole in Pesci sosta in un vostro settore del denaro e in buon aspetto con Giove, potreste provare un grande ottimismo riguardante le finanze e gli affari. Se dovesse arrivare un’offerta, tenete presente che avrà sviluppi molto positivi.

Tuttavia, per sfruttarla al meglio dovrete mollare quelle attività ormai inutili: a quel punto potrete ripartire senza intralci. Amore: in coppia, cercate di chiudere un occhio sulle sciocchezze, evitate di contraddire continuamente il partner. Soli: è una giornata che non si presta alle conquiste per cui uscite e divertitevi in compagnia degli amici.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com