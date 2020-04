Oroscopo Leone 12 aprile 2020. Caterina Galloni: rompere il ghiaccio

Oroscopo del 12 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): sciogliere il ghiaccio.

Con la Luna in Sagittario la vostra creatività è al top, potreste “partorire” nuove idee, avere prospettive diverse e sentirvi più leggeri. E’ la giornata ideale, inoltre, per condividere le emozioni, i sentimenti anche se inizialmente potrebbe imbarazzarvi.

Ad esempio, potrebbe essere necessario rompere il ghiaccio per quanto riguarda un’amicizia o una storia d’amore nata di recente che sembrano bloccate.

Potrebbe essere più semplice far finta di niente, mostrare indifferenza, ma una telefonata o un messaggio per dire che sentite la sua mancanza, vrà il potere di ribaltare la situazione. Amore: in coppia, oggi farete tabula rasa del passato e ripartirete da zero con gioia e romanticismo. Soli: all’orizzonte si profila una nuova conoscenza, vi farà sentire su di giri!

