Oroscopo Leone 12 marzo 2020. Caterina Galloni: il sesto senso

Oroscopo del 12 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): il sesto senso.

Un progetto o un’opportunità potrebbero sembrarvi troppo belli per essere veri ed è molto probabile che abbiate ragione. Se il vostro sesto senso entra in azione tenete conto e non lo ignorate poiché nel giro di poco tempo potrebbe esserci qualcosa di più invitante, ricco di belle promesse.

Potrebbe richiedere più lavoro, rigore ma otterrete splendidi risultati. Amore: soli, i pianeti vi concedono di concretizzare i desideri d’amore più folli. L’amore vi apre la porta, entrate e conquistate! In coppia: a condurre la danza siete voi e creerete un’atmosfera molto romantica.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com