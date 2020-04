Oroscopo Leone 13 aprile 2020. Caterina Galloni: colloqui online

Oroscopo del 13 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): colloquio di lavoro online.

La settimana promette bene! Un progetto potrebbe prendere la svolta desiderata e grazie al fatto che saprete imporre il vostro punto di vista.

E se cercate un lavoro, le persone che contatterete saranno interessate alle vostre competenze: potreste sostenere un colloquio anche attraverso una videochiamata.

Amore: in coppia, guardate insieme al futuro ed è un buon segno. Soli: anche se non avete ancora incontrato l’anima gemella, oggi siete fiduciosi che prima o poi arriverà. Non volete avventure mordi e fuggi ma il vero amore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com