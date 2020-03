Oroscopo Leone 13 marzo 2020. Caterina Galloni: passi da gigante

Oroscopo del 13 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): passi da gigante.

Impegnatevi più che potete poiché in questo momento potete fare passi da gigante: che si tratti di lavoro o di prendere un’iniziativa riguardante la carriera o raggiungere un obbiettivo personale, il successo vi aspetta.

Cercate dunque di investire saggiamente il tempo a disposizione, organizzatevi e impegnate le energie e l’attenzione a un piano o un progetto importante: evitate di correre rischi per qualcosa di incerto. Amore: in coppia, oggi siete indecisi, esitanti, avete pensieri cupi – non è da voi – che vi spingono a dubitare dei vostri sentimenti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com