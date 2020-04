Oroscopo Leone 14 aprile 2020. Caterina Galloni: il massimo impegno

Oroscopo del 14 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): il massimo impegno.

Se state insistendo per realizzare qualcosa, i pianeti annunciano che rischiate di strafare. Potreste avere la sensazione che attraverso il massimo impegno ce la farete ma è probabile che abbiate già vissuto la stessa situazione in altre occasioni. Forse sperate che stavolta sia diverso?

Può essere che sia così ma solo se troverete un modo per gestire meglio i compiti principali. Amore: in coppia, c’è romanticismo, complicità e sensualità. Soli: oggi sembra che vi divertiate a conquistare a tutto campo. Piccole avventure in vista!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com