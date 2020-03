Oroscopo Leone 14 marzo 2020. Caterina Galloni: pioggia di complimenti

Oroscopo del 14 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): pioggia di complimenti.

Provate il bisogno che tutto intorno a voi sia bello o di contemplare, ad esempio, delle opere d’arte. Non è escluso che qualche Leone si conceda l’acquisto di un oggetto a cui puntate da tempo.

Ma in programma, nel fine settimana, ci sono anche complimenti, lusinghe, gratificazioni: sarete circondati da persone che vi ammirano e c’è da dire, che nemmeno voi sarete avari di complimenti!

Amore: in coppia, oggi penserete di essere fortunati ad aver accanto un partner eccezionale. E in effetti, siete fatti l’uno per l’altra. Soli: smettete di porvi mille domande, chiarite le idee e partite alla conquista del grande amore. Potreste trovarlo!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com