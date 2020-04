Oroscopo Leone 15 aprile 2020. Caterina Galloni: riflettere sulle priorità

Oroscopo del 15 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): riflettere sulle priorità.

Anche se desiderate qualcosa con tutte le vostre forze, i pianeti annunciano che non è il momento giusto per ottenerla. Avete bisogno di più tempo.

Questo mese, Plutone tornerà in modo retrogrado e il prossimo mese sarà la volta di Saturno, Venere e Giove: indicano che dovreste riflettere sulle vostre priorità e necessità.

Più in generale, pr raggiungere un obbiettivo evitate di saltare i passaggi importanti. Il desiderio di una certa libertà dalle restrizioni e dalle routine è forte, ma al contempo siete inclini ad assumere più compiti del solito. Fare di più non è detto vi avvicini al risultato che volete ottenere. Anzi, potrebbe solo portare stress.

Amore: in coppia, ci sono delle tensioni, il partner è irritabile e voi non siete da meno. Soli: gli incontri non mancano ma non siete soddisfatti. Forse vi aspettate troppo…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com