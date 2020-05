Oroscopo Leone 15 maggio 2020. Caterina Galloni: sospettosi

Oroscopo del 15 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): sospettosi.

Ipersensibili, penserete che il minimo commento sia una critica. Se non volete che gli altri si allontanino, cercate di essere meno sospettosi.

L’amicizia oggi può avere più importanza del solito e una in particolare può essere coltivata solo con spirito di apertura e accettazione.

Amore: in coppia, evitate di spaccare il capello in quattro! Soli: una persona è pesante, non va bene per voi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com