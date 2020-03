Oroscopo Leone 15 marzo 2020. Caterina Galloni: l’incontro del destino

Oroscopo del 15 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): l’incontro del destino.

La Luna in Sagittario stimola il desiderio di divertirvi e lasciare le preoccupazioni alle spalle. Provate in bisogno di interagire con gli altri anche semplicemente attraverso i social.

In generale, la presenza di Venere in Toro è probabile vi metta in grado di raggiungere un obbiettivo oppure potrebbe far arrivare un’interessante proposta di lavoro o una promozione.

Amore: in coppia, con il partner è intesa perfetta per cui non guastate l’atmosfera con le vostre ansie infondate. Soli: dov’è finito il/ka conquistatore/trice che è in voi? Riprendetevi perché oggi un incontro potrebbe essere quello del destino.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com