Oroscopo Leone 16 aprile 2020. Caterina Galloni: un momento gratificante

Oroscopo del 16 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): un momento gratificante.

Le connessioni che stabilite online, social e siti, possono essere ad ampio raggio e contribuire a stringere delle amicizie con persone che vivono anche in un altro paese, il che le rende ancor più interessanti.

E con Mercurio in buon aspetto con Venere e Marte, le associazioni e le opportunità online potrebbero verdervi coinvoltii in progetti che vi portano in un territorio inesplorato.

E’ un momento gratificante. Amore: in coppia, se il partner ha da ridire su un vostro comportamento, aprite il dialogo e cercate un compromesso. Soli: comunicate, avviate delle conversazioni: la giornata sarà da sogno.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com