Oroscopo Leone 16 maggio 2020. Caterina Galloni: meglio tacere

Oroscopo del 16 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): meglio tacere.

Condividere un segreto o tenerlo per voi? Per ora è meglio tacere. Una volta rivelato l’informazione sicuramente girerebbe libera come il vento.

Anche se la persona a cui lo dite è nota per esser degna di fiducia, potrebbe parlare senza volerlo e rendersi conto solo dopo dell’errore.

Amore: in coppia, perché dubitate del partner? Soli: senza fiducia negli altri dove pensate di andare?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com