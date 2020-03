Oroscopo Leone 16 marzo 2020. Caterina Galloni: cambiamenti di lavoro

Oroscopo del 16 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): cambiamenti di lavoro.

Un problema in atto già da qualche tempo oggi rischia di contrariarvi parecchio: potrebbe essere legato alle relazioni sul posto di lavoro. E’ probabile che in questo momento stiate subendo dei cambiamenti e siate agitati. Su un altro piano: se volete accelerare il ritmo per stringere un legame sentimentale, ne avrete la possibilità.

Tenete tuttavia presente che mostrando ansia le cose potrebbero andare nella direzione opposta. La fiducia si conquista nel tempo ma è qualcosa che fa la differenza. In coppia: circolano amore, felicità con grande gioia del partner.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com