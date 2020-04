Oroscopo Leone 17 aprile 2020. Caterina Galloni: ampliare le vedute

Oroscopo del 17 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): ampliare le vedute.

Chi vi circonda potrebbe guardare la vita in modo diverso dal vostro e non sarà facile persuaderle a cambiare idea. Se una persona vi dice qualcosa che trovate insolito o inusuale, ascoltate senza pregiudizi.

L’aspetto odierno Sole-Luna vi dà un consiglio: anche se non siete d’accordo, potete ampliare le vostre vedute e c’è sempre la possibilità che possa rivelarsi molto utile. Più in generale, è una buona giornata per abbattere delle barriere attraverso conversazioni chirificatrici, rispettose e gentili.

Amore: in coppia, le cose forse non vanno come vorreste ma se il partner non fa alcuno sforzo per migliorare la situazione, forse è il momento di chiarire. Soli: potreste infatuarvi di una persona che non riesce a voltare pagina con l’ex. Non perdete tempo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com