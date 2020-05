Oroscopo Leone 17 maggio 2020. Caterina Galloni: migliorare la vita

Oroscopo del 17 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): migliorare la vita.

Grazie all’istinto arriverete a fondo di una situazione lavorativa, prima di impegnarvi ulteriormente vorrete capire cosa sta realmente accadendo.

Una volta recuperata la chiarezza saprete esattamente dove vi trovate e cosa dovete fare. Siete a un punto in cui volete migliorare la vostra vita

Amore: in coppia, circolano incertezze, non detti, confusione. Soli: non scappate da chi vi mostra interesse.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com