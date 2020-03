Oroscopo Leone 17 marzo 2020. Caterina Galloni: romantici e innamorati

Oroscopo del 17 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): innamorati e romantici.

Avete le energie e la determinazione giuste per impegnarvi su un progetto di lavoro: sapete quale direzione prendere. Sul fronte lavoro siete più audaci del solito ma non solo, volete anche migliorare la forma psicofisica.

Il ritorno di Mercurio in Pesci, infine, segnala che una questione di denaro rimasta in sospeso, da oggi alla prossima settimana, potrebbe finalmente risolversi con vostra soddisfazione.

Amore: in coppia, il trigono Luna-Venere vi trasforma in partner perfetti: innamorati e romantici. E saprete come sorprendere la persona amata! Soli: un flirt potrebbe prendere una piega più importante, vorrete approfondire la conoscenza.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com