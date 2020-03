Oroscopo Leone 18 marzo 2020. Caterina Galloni: pensare a voi a stessi

Oroscopo del 18 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): pensare a voi stessi.

Probabile che nei giorni scorsi vi siate impegnati a correre a destra e a manca per aiutare altre persone, vi siate fatti carico di alcune responsabilità. Almeno per oggi, cercate di pensare a voi stessi: nelle prossime settimane è sicuro che arriveranno belle opportunità e se vorrete acchiapparle dovrete avere le energie giuste.

In ogni caso, visto che sarete abbastanza impegnati – in modo positivo – già da oggi iniziate a ritagliare del tempo per prendervi cura di voi stessi, rendetela un’abitudine quotidiana. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di fare lezioncine al partner anche piccole cose. Il che, ovviamente, crea inevitabilmente delle tensioni. Soli: molto riservati, tra voi e gli altri alzate un muro e non è il modo migliore per attrarre.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com