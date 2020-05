Oroscopo Leone 19 maggio 2020. Caterina Galloni: aspettative alte

Oroscopo del 19 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): aspettative alte.

Passaggi astrali positivi fanno arrivare delle piacevoli sorprese, soprattutto nel fine settimana. Avrete la possibilità di distrarvi.

In generale, attenetevi alla realtà, anche se il quotidiano ora vi deprime. Alte aspettative avrebbero come unica conseguenza la delusione.

Amore: in coppia, far ingelosire il partner non è una buona idea. Soli: amori temporanei ma a voi sta bene così.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com