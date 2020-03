Oroscopo Leone 19 marzo 2020. Caterina Galloni: una presa di coscienza

Oroscopo del 19 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): una presa di coscienza.

E’ una fase in cui non vi sentite molto sicuri di voi stessi, soprattutto sul fronte delle relazioni personali o professionali. E alcuni Leone, al riguardo sono preoccupati. Responsabile del vostro stato d’animo è Saturno che il 22 marzo entrerà in Acquario ma già avvertite le sue vibrazioni e guardate al futuro in un’ottica un po’ pessimista.

Ciò potrebbe spingervi a una presa di coscienza in seguito a una decisione che risale al 2012-2013. Amore: in coppia, di fronte a piccole discussioni o critiche, dite no all’orgoglio e privilegiate la serenità. Soli: col fascino, potere di seduzione potete conquistare chi volete!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com