Oroscopo Leone 2 aprile 2020. Caterina Galloni: emozioni dirompenti

Oroscopo del 2 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): emozioni dirompenti.

In serata, la Luna entra nel vostro segno e sarà in dissonanza con Marte e Saturno in Acquario: preparatevi a provare emozioni dirompenti . Può essere che vi troviate di fronte a una scelta difficile e irritante e potrebbe esserci un blocco.

Cercate di essere elastici e di puntare a un compromesso. Amore: in coppia, piccole tensioni e alla minima contrarietà vi accendete come fiammiferi! Soli: un familiare potrebbe intromettersi nella vostra vita privata ma voi non avrete alcuna voglia di parlarne.

