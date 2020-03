Oroscopo Leone 2 marzo 2020. Caterina Galloni: dare il via a un progetto

Oroscopo del 2 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): dare il via a un progetto.

E’ una settimana in cui sarete molto impegnati, anche per alcuni progetti che, affinché possiate realizzarli, richiedono tenacia e perserveranza. E voi sarete desiderosi di iniziare e fare il più possibile per progredire.

Avete anche pensato di coinvolgere altre persone? Potrebbe essere una mossa molto produttiva che potrebbe trasformare il progetto in modo ultrapositivo. Amore: in coppia, siete molto esigenti, mettete a dura prova la pazienza del partner. Soli: sicuri di voi, partite alla conquista dell’anima gemella.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com