Oroscopo Leone 20 maggio 2020. Caterina Galloni: la lentezza

Oroscopo del 20 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): la lentezza.

Sole in Gemelli. Passaggio favorevole alla realizzazione dei vostri progetti. Ma Saturno in Acquario vi costringe a tener conto del tempo.

Le situazioni sono rallentate e non dipende da voi ma dal contesto in cui tutti ci troviamo. Ma ciò non significa che non avrete il successo.

Amore: in coppia, lasciate che a decidere sia anche il partner! Soli: un flirt virtuale diventa reale: incontro!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com