Oroscopo Leone 20 marzo 2020. Caterina Galloni: nuove opportunità

Oroscopo del 20 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): nuove opportunità.

Il Sole sbarca in Ariete e solitamente segnala un periodo per voi positivo. E’ il momento in cui arrivano le opportunità e voi sapete acchiapparle al volo anche se a volte non riuscite a capire che una situazione è migliore di un’altra e ve la fate scappare…

Il transito vi spinge a esplorare nuovi orizzonti ma vi offre anche la possibilità di migliorare un’abilità o ottenere una qualifica, utili ai prossimi programmi. La situazione potrebbe infatti imboccare una nuova direzione e dovete essere pronti!

Amore: in coppia, oggi siete capricciosi, un po’ egoisti e se volete evitare discussioni con il partner, meglio chiudervi in una stanza per conto vostro e aspettare che vi passi. Soli: più affascinanti che mai, non dovreste avere difficoltà a conquistare un cuore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com