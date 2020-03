Oroscopo Leone 21 marzo 2020. Caterina Galloni: splendida forma

Oroscopo del 21 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): splendida forma.

Il Sole in Ariete vi regala una splendida forma, siete pieni di energie ma a guastare quel bel quadretto è una preoccupazione per una questione di denaro. Cercate di non dare alla cosa troppa importanza!

Si sistemerà rapidamente e, anche se non è di vostro gradimento, troverete un compromesso. Ma spesso è necessario… Allora, visto che è il fine settimana, concentratevi su altro e rilassatevi.

Amore: in coppia, la tendenza è quella di fare tutto di testa vostra ed è noto che quando vi ci mettete nessuno è più testardo di voi. Soli: vi siete messi in testa di conquistare una persona e fate il diavolo a quattro: attenzione a non esagerare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com