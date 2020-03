Oroscopo Leone 22 marzo 2020. Caterina Galloni: un po’ d’insicurezza

Oroscopo del 22 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): un po’ insicuri.

L’armonia tra Venere-Nettuno non solo fa scemare le tensioni interiori ma vi aiuta a vedere la bellezza nascosta nel quotidiano, quella che per mancanza di tempo spesso sfugge a tutti.

E’ possibile, tuttavia, che la presenza di Nettuno nel vostro settore del denaro, abbia diminuito provvisoriamente le entrate ma voi, purtroppo, non potete farci niente. Non durerà per sempre…

Amore: in coppia, oggi vi sentite un po’ insicuri, pensate che il partner sia un po’ indifferente: tranquilli, vi ama! Soli: per oggi, Cupido non ha intenzione di filarvi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com