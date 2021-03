Oroscopo Leone 22 marzo 2021: oroscopo Leone 22 marzo, amore, umore, soldi e salute

Oroscopo di domani 22 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): le energie non sono al top

Oroscopo lunedì Leone umore

Per oggi, non aspettatevi di concludere granché, è inutile correre. Avete bisogno di riposo, più di quanto siate riusciti a concedervi nel fine settimana. La Luna in Cancro alle spalle del vostro segno indica che le energie sono basse e fareste bene a stare per conto vostro: domani sarete pronti a dare una marcia in più alle situazioni personali o di lavoro.

Tenete presente che nei prossimi giorni sarete molto soddisfatti, persino raggianti, poiché si apriranno delle porte, quelle che vi permettono di andare verso il successo.

Oroscopo lunedì Leone amore

In coppia: alcuni problemi domestici potrebbero guastare l’intesa. Atteggiamento zen e ignorate eventuali critiche del partner.

Soli: conversazioni online importanti che nei giorni a venire avranno ripercussioni notevoli nella vostra vita affettiva.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: rallentare il ritmo

TORO: seguire la voce del cuore

GEMELLI: conversazioni fruttuose

CANCRO: pensare solo a voi

VERGINE: una settimana complicata

BILANCIA: concentrati sulla carriera

SCORPIONE: una chiacchierata sincera

SAGITTARIO: un accordo di lavoro

CAPRICORNO: una lotta di potere

ACQUARIO: colleghi e collaboratori indolenti

PESCI: ottenere ciò che meritate