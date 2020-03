Oroscopo Leone 23 marzo 2020. Caterina Galloni: una svolta decisiva

Oroscopo del 23 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): una svolta decisiva.

Saturno entra in Acquario – fino al 1° luglio e successivamente da dicembre fino a marzo 2023 – e si oppone al vostro Sole. Già da ora, forse, vi trovate a un giro di boa, di fronte a una scelta che potrebbe non essere di vostro gradimento ma è inevitabile.

Vita privata o lavoro, è comunque qualcosa a cui siete preparati… Nel corso del lungo transito imparerete molto su voi stessi e sulle relazioni che, quando possibile, dovrete cercare di migliorare. E se qualcuno uscirà dalla vostra vita è perché avrete capito chi va bene per voi e chi, al contrario, è una presenza superflua.

Amore: in coppia, oggi siete molto romantici, innamorati entrambi come primo giorno! Soli: avete le carte in regola per conquistare un cuore: che aspettate?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com