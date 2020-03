Oroscopo Leone 25 marzo 2020. Caterina Galloni: più rassicuranti

Oroscopo del 25 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): più rassicuranti.

Venere in Toro è un bel transito a patto che esprimiate apertamente le vostre emozioni e siate più rassicuranti, anche se è pur vero che la situazione attuale non si presta molto.

In questo periodo di isolamento, cercate di fare il possibile per stabilire maggiore comprensione e armonia con chi vi è accanto in questa dura prova (che stiamo tutti vivendo).

Amore: in coppia, oggi non circola la noia, un’atmosfera leggera e sensuale scatena brividi di piace. Soli: una persona che vi attrae, a sorpresa potrebbe prendere l’iniziativa e fare una dichiarazione in piena regola.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com