Oroscopo Leone 26 marzo 2020. Caterina Galloni: meglio la discrezione

Oroscopo del 26 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): meglio la discrezione.

Non c’è nulla di male nell’utilizzare il fascino se è d’aiuto negli affari o nella carriera. L’importante è che non sia troppo evidente. Venere in Toro è in buon aspetto con Giove e Plutone e ciò potrebbe spingervi a un eccessivo entusiasmo che potrebbe frenare o allontanare una persona e perdere un’opportunità.

Dimostrate invece di essere i migliori a suon di discrezione. Amore: in coppia, dal comportamento a quello che dite, oggi sembra che facciate di tutto per complicare la relazione. Soli: voglia di comunicare pari a zero, per trovate qualcosa su cui impegnarvi e distrarvi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com