Oroscopo Leone 28 marzo 2020. Caterina Galloni: un gesto di generosità

Oroscopo del 28 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): un gesto di generosità.

E’ una buona giornata per concentrarvi sui progetti futuri, esaminarne i dettagli essenziali: quando tutto tornerà alla normalità sarete più che pronti a concretizzarli. Al contempo, è un ottimo sabato per migliorare, sviluppare delle relazioni e, se ci sono stati, spazzare via i malintesi, le incomprensioni.

Infine, potreste trovarvi sotto i riflettori per un gesto di generosità fatto nel recente passato: non dovrete sentirvi in imbarazzo. Sarete d’ispirazione agli altri che probabilmente seguiranno il vostro esempio. Amore: in coppia, la tendenza a idealizzare il partner potrebbe far arrivare qualche delusione e una certa agitazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com