Oroscopo Leone 29 aprile 2020. Caterina Galloni: evitare incomprensioni

Oroscopo del 29 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): evitare incomprensioni.

Per oggi, evitate incomprensioni.

Parlate con cautela.

Eviterete di ferire chi vi circonda.

Soprattutto se ci sono divergenze d’opinione.

Rischiate di fraintendere le parole.

E creare inutili tensioni.

Per quanto vi è possibile state per conto vostro.

Stimolate la curiosità.

Leggendo o guardando un film.

Oppure navigando su Internet.

Tornerà la motivazione.

Amore: in coppia, voglia di libertà.

Avete bisogno di ricaricare le batterie.

Soli: contatterete una vecchia conoscenza.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 del LEONE: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Lavorate pure sodo sodo ma divertitevi alla grande!

E’ così che otterrete il massimo dal 2020 e a dare l’impronta a questo anno di fuoco sarà Marte prima in Sagittario – dal 3 gennaio al 16 febbraio – e poi con un anello di sosta in Ariete a partire dal 27 giugno.

Esplorerete territori inediti, nuovi orizzonti e sarete pronti a conquistare il mondo!

Tuttavia, altri passaggi planetari vi invitano alla prudenza, evitare di lanciarvi alla cieca o esagerare: rischiate di vanificare tutti gli sforzi compiuti!

La congiunzione Saturno-Plutone, inoltre, vi riporta alla realtà: che vi piaccia o no dovrete apportare dei cambiamenti nello stile di vita, nel quotidiano o nel lavoro e voi dovrete trarne il meglio.

Ma d’altra parte, energia, vitalità, forza di volontà saranno sempre presenti.

Lavoro: vi impegnerete al massimo, sarete pronti ad abbattere qualsiasi ostacolo e raccogliere qualsiasi sfida ma correre potrebbe essere controproducente.

Potreste infatti saltare alcune tappe importanti, ignorare i dettagli.

Procedete dunque con calma e cercate, per quanto vi è possibile, di mantenere relazioni armoniose con colleghi e superiori.

Tenete presente che quest’anno avrete la possibilità di ottenere una promozione, fare un passo avanti nella carriera o concretizzare un progetto.

Se siete in cerca di un lavoro lo troverete anzi, è possibile che dobbiate scegliere tra due ugualmente appetibili.

Denaro: potrebbe esserci qualche problemino ma voi sarete saggi e più che a spendere tenderete a risparmiare, sarete molto attenti al budget.

In ogni caso, il 2020 può essere l’anno giusto per guadagnare di più – e in questo senso cercherete le soluzioni giuste – o fare qualche buon investimento.

Amore: E’ un anno di cambiamenti, se la storia d’amore non funziona avete due scelte: tentare di risolvere le cose o mollare.

Nel primo caso, vi impegnerete per vivere al meglio la relazione, ritrovare l’armonia e la dolcezza.

Soli, con l’aria che tira meglio vivere una situazione poco impegnativa, dedicarvi a flirt e avventure divertenti che aggiungano un po’ di leggerezza nella vostra vita.

Salute: in alcuni momenti lo stress sarà presente, potrebbero manifestarsi dolori psicomatici e per questo dovreste migliorare lo stile di vita, concedervi delle pause rigeneranti oppure dedicarvi ad attività rilassanti come lo yoga, la meditazione che vi permetteranno di sciogliere la tensione mentale e dare sollievo al corpo.

L’equilibrio psicofisico è importante, date priorità alla salute.