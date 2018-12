Oroscopo Leone di domani 29 dicembre 2018. Caterina Galloni: meno preoccupati...

Oroscopo del 29 dicembre 2018 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): meno preoccupati…

Nonostante la congiunzione Sole-Saturno in Capricorno, vi attende un fine settimana simpatico. Circondati dalle persone giuste, vi sentirete più leggeri, pronti alla battuta, meno preoccupati rispetto ai giorni scorsi. Probabilmente vi impegnerete a creare una bella atmosfera e lasciare alle spalle la pesantezza saturnina.

Il Leone nel 2018.

E’ un 2018 in cui dovrete far fronte a circostanze che saranno tutto tranne che banali: Giove e Saturno promettono colpi di scena, ribaltamenti di situazioni. Nel lavoro, in alcuni momenti avrete la sensazione di trovarvi sulle montagne russe, questioni da gestire non sempre tranquille, ritardi, contrattempi. E’ l’anno in cui mettere fine a situazioni ormai deteriorate ma in generale proverete la necessità di andare a fondo alle cose, chiarire alcuni punti così da lavorare in piena armonia. Per quanto riguarda il denaro, in qualsiasi circostanza mantenete il sangue freddo e non partite in quarta: fate in modo di favorire i vostri interessi e non il contrario! L’amore: qualunque sia la vostra situazione, la vita sentimentale sarà punteggiata da avvenimenti inediti, in alcuni momenti avrete dei dubbi, vi sentirete vulnerabili ma ciò non vuol dire un allontanamento della persona amata: attraverso la riflessione potrete apportare dei cambiamenti e vivere momenti di romanticismo, tenerezza! Soli: gli incontri romantici non mancano, approfittatene e non proteggetevi dalle emozioni! Sul fronte forma psicofisica, istintivamente tenderete a curare di più la salute e il benessere, capirete quali sono i vostri limiti e li rispetterete.