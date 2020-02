Oroscopo Leone 29 febbraio 2020. Caterina Galloni: seguire le regole

Oroscopo del 29 febbraio 2020 per i nati sotto il segno del Leone (23 luglio-23 agosto): seguire le regole.

Nel lavoro, i pianeti vi incoraggiano a muovervi in modo creativo così da mettere in luce le vostre qualità. Se al momento avete difficoltà a conformarvi alle regole, a ciò che ci si aspetta da voi c’è un modo per aggirare la situazione.

Non dovete, è evidente, ribellarvi totalmente ma apportare piccole modifiche che alla vostra immagine avranno il potere di farvi distinguere.

Amore: in coppia, avreste voglia di stare per conto vostro e il partner sentirsi trascurato. Cambierete atteggiamento e sarete pieni di attenzioni, coccole e tenerezze. Soli: tra avventure superficiali o tentativi di riconquistare un/a ex, oggi circola senso di solitudine.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com